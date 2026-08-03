Роспотребнадзор предупредил бизнесменов о фейковых уведомлениях о проверках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массовая рассылка уведомлений предпринимателям о внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг является фейком.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что официальная рассылка уведомлений включает уникальный номер мероприятия, QR-код, адрес и контактные телефоны.
- В ведомстве подчеркнули, что требования об оплате в уведомлениях отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Массовая рассылка уведомлений предпринимателям о внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг является фейком и не имеет отношения к Роспотребнадзору, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
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"Роспотребнадзор информирует, что на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя.
"Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно!" - подчеркнули в ведомстве.