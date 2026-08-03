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Роспотребнадзор предупредил бизнесменов о фейковых уведомлениях о проверках - РИА Новости, 03.08.2026
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17:13 03.08.2026 (обновлено: 17:15 03.08.2026)
Роспотребнадзор предупредил бизнесменов о фейковых уведомлениях о проверках

Роспотребнадзор назвал фейком рассылки бизнесменам о внеплановых проверках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовая рассылка уведомлений предпринимателям о внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг является фейком.
  • В Роспотребнадзоре сообщили, что официальная рассылка уведомлений включает уникальный номер мероприятия, QR-код, адрес и контактные телефоны.
  • В ведомстве подчеркнули, что требования об оплате в уведомлениях отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Массовая рассылка уведомлений предпринимателям о внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг является фейком и не имеет отношения к Роспотребнадзору, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
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"Роспотребнадзор информирует, что на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя.
"Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно!" - подчеркнули в ведомстве.
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