Роспотребнадзор предупредил бизнесменов о фейковых уведомлениях о проверках

«

"Роспотребнадзор информирует, что на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.