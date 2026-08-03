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Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам - РИА Новости, 03.08.2026
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14:29 03.08.2026 (обновлено: 15:09 03.08.2026)
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам о недопустимости нарушений

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Студенты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам о недопустимости нарушения обязательных требований
  • Их получили Московский исследовательский университет имени Л. С. Выгодского, Балтийский технологический университет, Международный медицинский университет (Казань) и другие вузы.
  • Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
«

"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", — говорится в заявлении.

В перечне среди прочего значатся:
  • Московский исследовательский университет имени Л. С. Выгодского;
  • Балтийский технологический университет;
  • Международный медицинский университет (Казань);
  • Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви;
  • Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова;
  • Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова;
  • Российский университет транспорта;
  • Чайковская государственная академия физической культуры и спорта в Пермском крае;
  • Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева;
  • Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ.
Сведения о предостережениях опубликованы в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
На прошлой неделе Рособрандзор также объявил предостережения девяти вузам, среди которых оказались Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Московский психолого-социальный университет и другие.
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