Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам о недопустимости нарушения обязательных требований
- Их получили Московский исследовательский университет имени Л. С. Выгодского, Балтийский технологический университет, Международный медицинский университет (Казань) и другие вузы.
- Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
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"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", — говорится в заявлении.
В перечне среди прочего значатся:
- Московский исследовательский университет имени Л. С. Выгодского;
- Балтийский технологический университет;
- Международный медицинский университет (Казань);
- Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви;
- Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова;
- Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова;
- Российский университет транспорта;
- Чайковская государственная академия физической культуры и спорта в Пермском крае;
- Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева;
- Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ.
Сведения о предостережениях опубликованы в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
На прошлой неделе Рособрандзор также объявил предостережения девяти вузам, среди которых оказались Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Московский психолого-социальный университет и другие.