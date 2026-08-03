Экс-депутата Рижской думы Росликова внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Критиковавший притеснения русскоязычных в Латвии бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Миротворец" называет его "антиукраинским пропагандистом" и обвиняет, в частности, в распространении недостоверной информации, участии в антиукраинских мероприятиях.