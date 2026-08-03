Экс-депутата Рижской думы Росликова внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов внесен в базу "Миротворца".
- Сайт называет Росликова "антиукраинским пропагандистом" и обвиняет в распространении недостоверной информации и участии в антиукраинских мероприятиях.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Критиковавший притеснения русскоязычных в Латвии бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Миротворец" называет его "антиукраинским пропагандистом" и обвиняет, в частности, в распространении недостоверной информации, участии в антиукраинских мероприятиях.
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"Выступает против введения санкций в отношении России. Противник оказания помощи Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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