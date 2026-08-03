В Краснодарском крае сняли временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.