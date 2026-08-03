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В Пятигорске арестовали иностранца, готовившего подрыв здания прокуратуры - РИА Новости, 03.08.2026
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12:22 03.08.2026 (обновлено: 12:48 03.08.2026)
В Пятигорске арестовали иностранца, готовившего подрыв здания прокуратуры

Иностранца, готовившего подрыв здания прокуратуры в Пятигорске, арестовали

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранец обвиняется в подготовке теракта в здании прокуратуры в Пятигорске.
  • Обвиняемый арестован на два месяца до 28 сентября 2026 года.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Иностранец, обвиняемый в подготовке теракта в здании прокуратуры в Пятигорске, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Ставропольского края.
«
"Ленинским районным судом города Ставрополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 28 сентября 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что постановление суда в законную силу не вступило.
"По версии следствия, обвиняемый, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, приобрел компоненты в целях изготовления самодельного взрывного устройства, необходимого для совершения террористического акта путем взрыва здания прокуратуры города Пятигорска, однако довести задуманное до конца обвиняемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - отметили в пресс-службе.
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