Россияне завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
По итогам шести прыжков Кузнецов и Шлейхер набрали 408,99 очка. Победили немцы Лу Массенберг и Йонатан Шауэр (423,84), бронзу взяли итальянцы Стефано Белотти и Маттео Санторо (386,07).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.