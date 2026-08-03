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Россияне завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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21:16 03.08.2026
Россияне завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро в прыжках с трехметрового трамплина

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНикита Шлейхер
Никита Шлейхер - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
По итогам шести прыжков Кузнецов и Шлейхер набрали 408,99 очка. Победили немцы Лу Массенберг и Йонатан Шауэр (423,84), бронзу взяли итальянцы Стефано Белотти и Маттео Санторо (386,07).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.
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