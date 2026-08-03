Прокуратура проверит данные о заражении школьницы ВИЧ в больнице в Азове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура проверит сведения о заражении несовершеннолетней в Азове Ростовской области ВИЧ и гепатитом С, которое, по данным СМИ, могло произойти в местной горбольнице, сообщил РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства.