Прокуратура проверит данные о заражении школьницы ВИЧ в больнице в Азове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура организовала проверку сведений о заражении несовершеннолетней ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова.
- Росздравнадзор по Ростовской области также проверяет обстоятельства произошедшего инцидента.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура проверит сведения о заражении несовершеннолетней в Азове Ростовской области ВИЧ и гепатитом С, которое, по данным СМИ, могло произойти в местной горбольнице, сообщил РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства.
Ранее ряд СМИ писали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова после лечения от кишечной инфекции.
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"Прокуратура организовала проверку сведений о заражении девочки ВИЧ и гепатитом С", - сказал собеседник агентства.
В Росздравнадзоре по Ростовской области агентству ранее также сообщили, что территориальный орган проверяет обстоятельства произошедшего инцидента.