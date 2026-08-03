Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит данные о заражении школьницы ВИЧ в больнице в Азове - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 03.08.2026
Прокуратура проверит данные о заражении школьницы ВИЧ в больнице в Азове

Прокуратура проверит данные о заражении школьницы в Азове ВИЧ и гепатитом С

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура организовала проверку сведений о заражении несовершеннолетней ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова.
  • Росздравнадзор по Ростовской области также проверяет обстоятельства произошедшего инцидента.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура проверит сведения о заражении несовершеннолетней в Азове Ростовской области ВИЧ и гепатитом С, которое, по данным СМИ, могло произойти в местной горбольнице, сообщил РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства.
Ранее ряд СМИ писали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова после лечения от кишечной инфекции.
«
"Прокуратура организовала проверку сведений о заражении девочки ВИЧ и гепатитом С", - сказал собеседник агентства.
В Росздравнадзоре по Ростовской области агентству ранее также сообщили, что территориальный орган проверяет обстоятельства произошедшего инцидента.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
На Камчатке новорожденный заразился ВИЧ из-за ненадлежащей медпомощи
7 мая, 14:38
 
ПроисшествияАзовРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала