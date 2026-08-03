В России потушили 48 лесных пожаров за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лесопожарные службы потушили 48 лесных пожаров в 15 регионах России за сутки.
- К полуночи на территории России действовало 237 лесных пожаров на площади 188 662 гектара.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 48 лесных пожаров в 15 регионах России за сутки, сообщила Авиалесоохрана.
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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки ... в 15 регионах России лесопожарными силами ликвидировано 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1289 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи на территории РФ действовало 237 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 188 662 гектара, которые активно тушили.
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1 августа, 22:31