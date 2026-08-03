FT подсчитала ущерб от пожаров и аномальной жары в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в 2026 году превысили 3 миллиарда евро.

За первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти 0,5 миллиона гектаров, ущерб оценен в 3,1 миллиарда евро для пяти наиболее пострадавших стран еврозоны.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в 2026 году превысили 3 миллиарда евро, пишет газета Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в 2026 году превысили 3 миллиарда евро, пишет газета Financial Times , которая провела собственный анализ.

"Лесные пожары и периоды аномальной жары, охватившие Францию Испанию и другие части Европы, уже обошлись в этом году более чем в 3 миллиарда евро", - говорится в сообщении газеты.

По оценкам Financial Times, за первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти 0,5 миллиона гектаров, что нанесло ущерб в 3,1 миллиарда евро только пяти наиболее пострадавшим странам еврозоны.

Газета также отмечает, что объем экономических потерь сейчас известен далеко не полностью, поскольку ущерб недвижимости, сельскохозяйственной и туристической отраслям все еще подсчитывается.