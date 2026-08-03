Рейтинг@Mail.ru
FT подсчитала ущерб от пожаров и аномальной жары в Европе - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 03.08.2026
FT подсчитала ущерб от пожаров и аномальной жары в Европе

FT: ущерб от пожаров и аномальной жары в Европе превысил 3 млрд евро

© AP Photo / Caroline BlumbergЛиквидация лесного пожара на западе Франции
Ликвидация лесного пожара на западе Франции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Caroline Blumberg
Ликвидация лесного пожара на западе Франции
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в 2026 году превысили 3 миллиарда евро.
  • За первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти 0,5 миллиона гектаров, ущерб оценен в 3,1 миллиарда евро для пяти наиболее пострадавших стран еврозоны.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в 2026 году превысили 3 миллиарда евро, пишет газета Financial Times, которая провела собственный анализ.
"Лесные пожары и периоды аномальной жары, охватившие Францию, Испанию и другие части Европы, уже обошлись в этом году более чем в 3 миллиарда евро", - говорится в сообщении газеты.
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
ЕС предупредил, что вся Европа может быть охвачена огнем, пишут СМИ
31 июля, 12:39
По оценкам Financial Times, за первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти 0,5 миллиона гектаров, что нанесло ущерб в 3,1 миллиарда евро только пяти наиболее пострадавшим странам еврозоны.
Газета также отмечает, что объем экономических потерь сейчас известен далеко не полностью, поскольку ущерб недвижимости, сельскохозяйственной и туристической отраслям все еще подсчитывается.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Дружба с Киевом превратила Европу в пепел
27 июля, 08:00
 
В миреЕвропаФранцияИспанияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала