FT подсчитала ущерб от пожаров и аномальной жары в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в 2026 году превысили 3 миллиарда евро.
- За первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти 0,5 миллиона гектаров, ущерб оценен в 3,1 миллиарда евро для пяти наиболее пострадавших стран еврозоны.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в 2026 году превысили 3 миллиарда евро, пишет газета Financial Times, которая провела собственный анализ.
По оценкам Financial Times, за первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти 0,5 миллиона гектаров, что нанесло ущерб в 3,1 миллиарда евро только пяти наиболее пострадавшим странам еврозоны.
Газета также отмечает, что объем экономических потерь сейчас известен далеко не полностью, поскольку ущерб недвижимости, сельскохозяйственной и туристической отраслям все еще подсчитывается.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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