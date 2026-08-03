В Ленинградской области два человека пострадали при пожаре в ангаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Старицы Гатчинского района Ленинградской области произошел пожар в одноэтажном складе бумаги на площади 500 квадратных метров.
- В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Пожар в ангаре с бумагой произошел в деревне Старицы Гатчинского района Ленинградской области на площади 500 квадратных метров, пострадали два человека, возгорание ликвидировано, сообщило региональное управление МЧС РФ.
"Огнеборцы ликвидировали пожар в складском здании... Горел одноэтажный склад бумаги. Площадь пожара составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Как уточнили спасатели, в результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы.