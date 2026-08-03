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В Ленинградской области два человека пострадали при пожаре в ангаре - РИА Новости, 03.08.2026
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23:00 03.08.2026
В Ленинградской области два человека пострадали при пожаре в ангаре

В Ленинградской области два человека пострадали при пожаре в ангаре с бумагой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Старицы Гатчинского района Ленинградской области произошел пожар в одноэтажном складе бумаги на площади 500 квадратных метров.
  • В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Пожар в ангаре с бумагой произошел в деревне Старицы Гатчинского района Ленинградской области на площади 500 квадратных метров, пострадали два человека, возгорание ликвидировано, сообщило региональное управление МЧС РФ.
"Огнеборцы ликвидировали пожар в складском здании... Горел одноэтажный склад бумаги. Площадь пожара составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Как уточнили спасатели, в результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы.
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ПроисшествияГатчинский районЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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