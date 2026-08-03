В Ленинградской области два человека пострадали при пожаре в ангаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Пожар в ангаре с бумагой произошел в деревне Старицы Гатчинского района Ленинградской области на площади 500 квадратных метров, пострадали два человека, возгорание ликвидировано, сообщило региональное управление МЧС РФ.