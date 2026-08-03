Во Владимирской области локализовали пожар после атаки БПЛА на склад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, вызванный атакой БПЛА, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров.
- Для тушения пожара привлечены 203 пожарных, 67 единиц техники и вертолет МИ-8 МЧС России.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожар на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, вызванный атакой БПЛА, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Он отметил, что для тушения привлечены 203 пожарных, 67 единиц техники и вертолет МИ-8 МЧС России, специалисты продолжают работу.