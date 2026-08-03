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Во Владимирской области локализовали пожар после атаки БПЛА на склад - РИА Новости, 03.08.2026
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14:09 03.08.2026 (обновлено: 14:14 03.08.2026)
Во Владимирской области локализовали пожар после атаки БПЛА на склад

Авдеев: во Владимирской области локализовали пожар после атаки БПЛА на склад

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, вызванный атакой БПЛА, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров.
  • Для тушения пожара привлечены 203 пожарных, 67 единиц техники и вертолет МИ-8 МЧС России.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожар на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, вызванный атакой БПЛА, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«
"Пожар, вызванный атакой БПЛА на складской комплекс в Собинском округе, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров", - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что для тушения привлечены 203 пожарных, 67 единиц техники и вертолет МИ-8 МЧС России, специалисты продолжают работу.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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