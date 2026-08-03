В Петербурге потушили пожар на кровле дома у Московского вокзала

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожар на кровле дома недалеко от Московского вокзала в Центральном районе Санкт-Петербурга потушен, горение происходило на 500 квадратных метрах, сообщило ГУ МЧС по городу.

Ранее ведомство сообщало о возгорании на 300 "квадратах" кровли дома на Лиговском проспекте. Согласно сервису "Яндекс.Карты", в здании по указанному адресу располагаются коммерческие помещения: обувной магазин, служба дезинсекции, а также магазин очков.