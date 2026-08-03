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В Петербурге потушили пожар на кровле дома у Московского вокзала - РИА Новости, 03.08.2026
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05:58 03.08.2026 (обновлено: 14:29 03.08.2026)
В Петербурге потушили пожар на кровле дома у Московского вокзала

Пожар на кровле дома недалеко от Московского вокзала в Петербурге потушили

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на кровле дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге охватил 500 квадратных метров и был потушен в 05:32 по московскому времени.
  • Пострадавших в результате пожара нет.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожар на кровле дома недалеко от Московского вокзала в Центральном районе Санкт-Петербурга потушен, горение происходило на 500 квадратных метрах, сообщило ГУ МЧС по городу.
Ранее ведомство сообщало о возгорании на 300 "квадратах" кровли дома на Лиговском проспекте. Согласно сервису "Яндекс.Карты", в здании по указанному адресу располагаются коммерческие помещения: обувной магазин, служба дезинсекции, а также магазин очков.
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"В здании, размером 150 на 30 метров происходило горение кровли на площади 500 квадратных метров. В 05.32 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Пострадавших, по данным городского ГУ МЧС, нет.
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