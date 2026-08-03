Экономист раскрыл, почему банки повышают ставки вопреки тренду ЦБ

"В таких условиях банки вынуждены балансировать между сигналами регулятора и реальным поведением вкладчиков. Если последние готовы уходить при снижении ставки, банк вынужден платить больше", — пояснил Еремкин.

В итоге вкладчикам стоит следить не только за решениями ЦБ, но и за конкретными предложениями банков — в борьбе за клиентов они могут предлагать условия лучше средних по рынку, заключил он.