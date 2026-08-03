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Экономист раскрыл, почему банки повышают ставки вопреки тренду ЦБ - РИА Новости, 04.08.2026
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02:10 03.08.2026 (обновлено: 00:03 04.08.2026)
Экономист раскрыл, почему банки повышают ставки вопреки тренду ЦБ

Экономист Еремкин: банки повышают ставки по вкладам вопреки тренду ЦБ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снижение ключевой ставки Центробанка может привести к оттоку вкладчиков, считает экономист Владимир Еремкин.
  • Банки могут повышать ставки по вкладам, чтобы сохранить ликвидность, даже если это противоречит политике ЦБ.
  • Вкладчикам стоит следить за конкретными предложениями банков, так как в борьбе за клиентов они могут предлагать условия лучше средних по рынку.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Когда Центробанк снижает ключевую ставку, банки не всегда следуют за ним и иногда повышают доходность по вкладам. О том, почему так происходит, агентству "Прайм" рассказал старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин.
По словам эксперта, снижение ключевой ставки может привести к оттоку вкладчиков, если альтернативные инструменты предлагают более высокую доходность. В борьбе за ликвидность банки вынуждены повышать ставки, даже если это противоречит политике ЦБ.
«
"В таких условиях банки вынуждены балансировать между сигналами регулятора и реальным поведением вкладчиков. Если последние готовы уходить при снижении ставки, банк вынужден платить больше", — пояснил Еремкин.
В итоге вкладчикам стоит следить не только за решениями ЦБ, но и за конкретными предложениями банков — в борьбе за клиентов они могут предлагать условия лучше средних по рынку, заключил он.
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Владимир ЕремкинЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияДеньги
 
 
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