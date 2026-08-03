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Временный поверенный России изложил в МИД Швеции позицию об ударах ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
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19:49 03.08.2026 (обновлено: 19:50 03.08.2026)
Временный поверенный России изложил в МИД Швеции позицию об ударах ВСУ

Временный поверенный России изложил в МИД Швеции позицию Москвы об ударах ВСУ

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временный поверенный в делах России был вызван в МИД Швеции.
  • В российском посольстве в Стокгольме заявили, что изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории РФ.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вызванный в МИД Швеции временный поверенный в делах России изложил позицию РФ в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре, заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме.
Временный поверенный в делах России в понедельник был вызван в шведский МИД.
"Изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации", - сообщили агентству в дипмиссии.
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