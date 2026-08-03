Временный поверенный России изложил в МИД Швеции позицию об ударах ВСУ

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вызванный в МИД Швеции временный поверенный в делах России изложил позицию РФ в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре, заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме.