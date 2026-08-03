Временный поверенный России изложил в МИД Швеции позицию об ударах ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временный поверенный в делах России был вызван в МИД Швеции.
- В российском посольстве в Стокгольме заявили, что изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории РФ.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вызванный в МИД Швеции временный поверенный в делах России изложил позицию РФ в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре, заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме.
Временный поверенный в делах России в понедельник был вызван в шведский МИД.
"Изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации", - сообщили агентству в дипмиссии.