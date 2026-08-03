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Посольство направило Польше протест из-за сноса памятника советским воинам - РИА Новости, 03.08.2026
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21:50 03.08.2026
Посольство направило Польше протест из-за сноса памятника советским воинам

Посольство РФ направило Польше протест из-за сноса памятника советским воинам

© РИА НовостиСнос памятника советским воинам в Пыжицах, Польша. Кадр трансляции
Снос памятника советским воинам в Пыжицах, Польша. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Снос памятника советским воинам в Пыжицах, Польша. Кадр трансляции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России направило польским властям протест в связи со сносом памятника советским воинам в городе Пыжице.
  • Снос памятника охарактеризован посольством как нарушение положений двустороннего соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.
  • В Польше осталось не более нескольких десятков памятников советским воинам из 561, зафиксированных в 1997 году.
ВАРШАВА, 3 авг - РИА Новости. Посольство России направило польским властям протест в связи со сносом памятника советским воинам в городе Пыжице.
"В связи со сносом памятника в городе Пыжице посольство незамедлительно направило польским властям протест", - говорится в сообщении дипмиссии.
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Посольство охарактеризовало снос памятника как очередной кощунственный шаг властей Польши, который представляет собой прямое грубое нарушение положений двустороннего соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.
"Незаконные сносы памятников являются неприкрытой попыткой фальсифицировать историю, стереть из сознания польского народа память о подвиге советских воинов", - отметили в посольстве.
Памятник советским воинам снесли в польских Пыжицах 31 июля. Монумент "Памятник памяти" несколько часов разбивали тяжелой техникой с пневматическими манипуляторами.
В перечне, совместно составленном российской и польской сторонами в 1997 году, в Польше был 561 памятник советским воинам. По последним данным, в настоящее время на территории страны осталось не более нескольких десятков таких объектов.
Снос советских памятников является инициативой Института национальной памяти Польши. Данный процесс был запущен, когда нынешний президент республики Кароль Навроцкий возглавлял этот институт.
Из-за этой деятельности Навроцкий является фигурантом уголовного дела, возбужденного в России, и объявлен в розыск.
В МИД РФ отмечали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО. Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, отметили неблагодарность польских властей.
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