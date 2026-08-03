В Бразилии разъяренный попугай повалил на землю футболиста во время матча

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разъяренный попугай ара напал на футболиста «Фламенго» во время матча за третье место юношеского Кубка Бразилии.
- Матч был приостановлен арбитром из-за нападения попугая, но вскоре возобновился после того, как птица улетела.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Разъяренный попугай ара напал на футболиста "Фламенго" в матче за третье место юношеского Кубка Бразилии среди игроков не старше 15 лет против "Сеары".
На 17-й минуте встречи попугай начал летать над полем на малой высоте, после чего пролетел рядом с футболистом, владевшим мячом, и попытался его клюнуть. Игроку пришлось прижаться к земле. Арбитр приостановил матч, но менее чем через минуту возобновил ее после того, как птица улетела.
Матч прошел в воскресенье и завершился со счетом 2:1 в пользу "Сеары".
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