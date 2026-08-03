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Синоптик пообещал москвичам последний августовский "зажар" на этой неделе - РИА Новости, 03.08.2026
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10:35 03.08.2026
Синоптик пообещал москвичам последний августовский "зажар" на этой неделе

Синоптик Тишковец: в Москве на этой неделе ожидаются жара и дожди

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖенщина возле фонтана на Манежной площади в Москве
Женщина возле фонтана на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Женщина возле фонтана на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На этой неделе в Москве и Центральной России ожидается последний августовский "зажар" с тридцатиградусной жарой, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
  • В начале недели температура будет в рамках летней нормы: в понедельник — плюс 24–27 градусов, во вторник — плюс 25–28 градусов.
  • В четверг и пятницу ожидаются скоротечные дожди и жара до 30 градусов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тридцатиградусная жара и скоротечные дожди ожидаются в Москве на этой неделе, это будет последний августовский "зажар", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на то, что август – месяц погодных контрастов, лето будет неохотно уступать свои позиции и даже контратаковать. На этой неделе тени не спасут, и жителей Центральной России ждет последний августовский "зажар", - рассказал Тишковец.
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Он уточнил, что погода в начале недели будет оставаться в рамках летней нормы. Так, в понедельник максимальная температура воздуха составит плюс 24-27.
Во вторник москвичей и жителей большей части средней полосы России также ждет солнце и тепло, обойдется без осадков, воздух прогреется до плюс 25-28 градусов.
"В среду дожди также маловероятны, и станет на градус теплее: под утро плюс 14-17, в Подмосковье, особенно в низинах и у водоемов, будут стелиться "молочные" туманы, после полудня плюс 26-29", - отметил он.
Синоптик рассказал, что в четверг по региону скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, в дневное время ожидается удушающий зной - плюс 23-31 градус. По словам Тишковца, дожди и жара сохранятся и в пятницу.
"К вечеру в небе вырастут "шапки" разрозненных кучево-дождевых облаков высотой до 11-12 километров, переходящих в грозовое состояние – ожидается до 7-12 литров воды на метр площади. Ночная температура воздуха составит плюс 18-21, в дневные часы, когда солнце будет стоять в зените отвесным молотом, столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. Это будет жара-прощание",- заключил синоптик.
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ОбществоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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