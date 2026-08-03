Синоптик пообещал москвичам последний августовский "зажар" на этой неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ На этой неделе в Москве и Центральной России ожидается последний августовский "зажар" с тридцатиградусной жарой, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В начале недели температура будет в рамках летней нормы: в понедельник — плюс 24–27 градусов, во вторник — плюс 25–28 градусов.

В четверг и пятницу ожидаются скоротечные дожди и жара до 30 градусов.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тридцатиградусная жара и скоротечные дожди ожидаются в Москве на этой неделе, это будет последний августовский "зажар", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Несмотря на то, что август – месяц погодных контрастов, лето будет неохотно уступать свои позиции и даже контратаковать. На этой неделе тени не спасут, и жителей Центральной России ждет последний августовский "зажар", - рассказал Тишковец

Он уточнил, что погода в начале недели будет оставаться в рамках летней нормы. Так, в понедельник максимальная температура воздуха составит плюс 24-27.

Во вторник москвичей и жителей большей части средней полосы России также ждет солнце и тепло, обойдется без осадков, воздух прогреется до плюс 25-28 градусов.

"В среду дожди также маловероятны, и станет на градус теплее: под утро плюс 14-17, в Подмосковье, особенно в низинах и у водоемов, будут стелиться "молочные" туманы, после полудня плюс 26-29", - отметил он.

Синоптик рассказал, что в четверг по региону скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, в дневное время ожидается удушающий зной - плюс 23-31 градус. По словам Тишковца, дожди и жара сохранятся и в пятницу.