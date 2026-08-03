Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Синоптик уточнил, что интенсивность ливней составит 15-20 литров воды на квадратный метр, или 1/5 месячной нормы, в Подмосковье местами прогнозируется до 28-33 литров. Температура воздуха ночью ожидается плюс 16 - плюс 19, днем не выше плюс 19 - плюс 22.

"В воскресенье постепенно распогодится, и потеплеет до умеренных плюс 20 - плюс 23, что соответствует норме августа. Ультрафиолетовый индекс снизится до безопасного уровня, и загорать можно весь день без риска ожогов, когда загар ложится ровным медовым оттенком. На границе воды и суши останутся самые закаленные. Вода в реках и озерах станет скорее прохладным тонизирующим душем, чем расслабляющей ванной", - добавил собеседник агентства.