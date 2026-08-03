Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В субботу в Москву придет холодный атмосферный фронт с дождями.
- Интенсивность ливней составит 15–20 литров воды на квадратный метр, а температура воздуха днем не поднимется выше +22 градусов.
- В воскресенье ожидается улучшение погоды и повышение температуры до +20–+23 градусов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с дождями придет в столицу в субботу, температура воздуха не поднимется выше плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптик уточнил, что интенсивность ливней составит 15-20 литров воды на квадратный метр, или 1/5 месячной нормы, в Подмосковье местами прогнозируется до 28-33 литров. Температура воздуха ночью ожидается плюс 16 - плюс 19, днем не выше плюс 19 - плюс 22.
"В воскресенье постепенно распогодится, и потеплеет до умеренных плюс 20 - плюс 23, что соответствует норме августа. Ультрафиолетовый индекс снизится до безопасного уровня, и загорать можно весь день без риска ожогов, когда загар ложится ровным медовым оттенком. На границе воды и суши останутся самые закаленные. Вода в реках и озерах станет скорее прохладным тонизирующим душем, чем расслабляющей ванной", - добавил собеседник агентства.
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