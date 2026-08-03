Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 03.08.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Тишковец: холодный атмосферный фронт с дождями придет в Москву в субботу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В субботу в Москву придет холодный атмосферный фронт с дождями.
  • Интенсивность ливней составит 15–20 литров воды на квадратный метр, а температура воздуха днем не поднимется выше +22 градусов.
  • В воскресенье ожидается улучшение погоды и повышение температуры до +20–+23 градусов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с дождями придет в столицу в субботу, температура воздуха не поднимется выше плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу (в Москву - ред.) прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. На землю обрушится настоящий водопад, и воздух наполнится свежестью и озоном", - рассказал Тишковец.
Закатное солнце в небе - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Синоптик уточнил время начала магнитной бури на Земле
2 августа, 11:55
Синоптик уточнил, что интенсивность ливней составит 15-20 литров воды на квадратный метр, или 1/5 месячной нормы, в Подмосковье местами прогнозируется до 28-33 литров. Температура воздуха ночью ожидается плюс 16 - плюс 19, днем не выше плюс 19 - плюс 22.
"В воскресенье постепенно распогодится, и потеплеет до умеренных плюс 20 - плюс 23, что соответствует норме августа. Ультрафиолетовый индекс снизится до безопасного уровня, и загорать можно весь день без риска ожогов, когда загар ложится ровным медовым оттенком. На границе воды и суши останутся самые закаленные. Вода в реках и озерах станет скорее прохладным тонизирующим душем, чем расслабляющей ванной", - добавил собеседник агентства.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Синоптик подвел климатические итоги московского июля
31 июля, 16:30
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала