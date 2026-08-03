В Подмосковье число избирателей превысило шесть миллионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Численность избирателей Московской области превысила 6,1 миллиона.
- В избирательной системе Подмосковья задействованы 36 тысяч членов участковых комиссий.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 18–20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Численность избирателей Московской области выросла, количество регистраций на выборы депутатов Госдумы превысило 6 миллионов, сообщил председатель регионального избиркома Илья Березкин.
"Московская область - динамично развивающийся регион, в том числе с точки зрения увеличения числа избирателей. Мы фиксируем от года к году рост избирателей и, как следствие, увеличение нагрузки на подготовку членов избирательных комиссий и организаторов. Численность избирателей Московской области - 6,1 миллиона", - сказал Березкин 360.ru.
Он подчеркнул, что в избирательной системе Подмосковья задействованы 36 тысяч членов участковых комиссий, что делает ее самой крупной в стране. Уточняется, что в каждом муниципалитете региона созданы территориальные избирательные комиссии, а всего их 56. Отмечается, что наибольшее число избирателей зарегистрировано в Балашихе.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.