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В Подмосковье число избирателей превысило шесть миллионов - РИА Новости, 03.08.2026
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21:25 03.08.2026
В Подмосковье число избирателей превысило шесть миллионов

В Московской области число избирателей превысило шесть миллионов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПереносная урна с бюллетенями на избирательном участке
Переносная урна с бюллетенями на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Переносная урна с бюллетенями на избирательном участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Численность избирателей Московской области превысила 6,1 миллиона.
  • В избирательной системе Подмосковья задействованы 36 тысяч членов участковых комиссий.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 18–20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Численность избирателей Московской области выросла, количество регистраций на выборы депутатов Госдумы превысило 6 миллионов, сообщил председатель регионального избиркома Илья Березкин.
"Московская область - динамично развивающийся регион, в том числе с точки зрения увеличения числа избирателей. Мы фиксируем от года к году рост избирателей и, как следствие, увеличение нагрузки на подготовку членов избирательных комиссий и организаторов. Численность избирателей Московской области - 6,1 миллиона", - сказал Березкин 360.ru.
Он подчеркнул, что в избирательной системе Подмосковья задействованы 36 тысяч членов участковых комиссий, что делает ее самой крупной в стране. Уточняется, что в каждом муниципалитете региона созданы территориальные избирательные комиссии, а всего их 56. Отмечается, что наибольшее число избирателей зарегистрировано в Балашихе.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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