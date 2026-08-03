В Подмосковье число избирателей превысило шесть миллионов

Он подчеркнул, что в избирательной системе Подмосковья задействованы 36 тысяч членов участковых комиссий, что делает ее самой крупной в стране. Уточняется, что в каждом муниципалитете региона созданы территориальные избирательные комиссии, а всего их 56. Отмечается, что наибольшее число избирателей зарегистрировано в Балашихе.