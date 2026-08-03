В Подмосковье ветеран ВДВ погиб во время прыжка с парашютом

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужчина погиб при выполнении прыжка с парашютом в Подмосковье, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительным органах, погибший был ветераном Воздушно-десантных войск, он уже девять раз прыгал с парашютом.