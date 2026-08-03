В Подмосковье ветеран ВДВ погиб во время прыжка с парашютом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье при выполнении тренировочного прыжка с парашютом погиб мужчина.
- Причина гибели — нераскрытие основного парашюта.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужчина погиб при выполнении прыжка с парашютом в Подмосковье, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ.
По данным следствия, в воскресенье при выполнении тренировочного прыжка с парашютом с борта воздушного судна с высоты 600 метров над аэродромом Ватулино в Рузском городском округе Московской области при приземлении парашютист получил травмы, несовместимые с жизнью. Причина - нераскрытие основного парашюта.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительным органах, погибший был ветераном Воздушно-десантных войск, он уже девять раз прыгал с парашютом.
"По факту смертельного травмирования 41-летнего парашютиста проводится процессуальная проверка", - сообщили в пресс-службе ЗМСУТ СК РФ.
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