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В Пятигорске врачи извлекли 17 магнитных шариков из желудка девочки - РИА Новости, 03.08.2026
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19:22 03.08.2026
В Пятигорске врачи извлекли 17 магнитных шариков из желудка девочки

В Пятигорске хирурги извлекли из желудка девочки 17 магнитных бусин

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске врачи извлекли из желудка девочки 17 проглоченных ею магнитных шариков.
  • Операция прошла успешно, ребенок восстанавливается.
НАЛЬЧИК, 3 авг - РИА Новости. Врачи в Пятигорске извлекли из желудка девочки 17 проглоченных ею магнитных шариков, сообщил минздрав Ставропольского края.
Пятигорске хирурги извлекли из желудка девочки 17 магнитных бусин. Хирурги городской клинической больницы Пятигорска провели сложную операцию, чтобы спасти пациентку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что врачи выполнили лапаротомию и успешно извлекли все инородные предметы. Сейчас ребенок восстанавливается после операции.
"Магнитные шарики, притягиваясь друг к другу через стенки разных отделов кишечника, могут вызвать пролежни. Если их вовремя не извлечь, образуется дырка, затем свищ и перитонит… Они наносят такую же травму, как дробь, попавшая в живот", - объяснил детский хирург пятигорской больницы Владимир Свеженцев.
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