В Пятигорске врачи извлекли 17 магнитных шариков из желудка девочки

Уточняется, что врачи выполнили лапаротомию и успешно извлекли все инородные предметы. Сейчас ребенок восстанавливается после операции.

"Магнитные шарики, притягиваясь друг к другу через стенки разных отделов кишечника, могут вызвать пролежни. Если их вовремя не извлечь, образуется дырка, затем свищ и перитонит… Они наносят такую же травму, как дробь, попавшая в живот", - объяснил детский хирург пятигорской больницы Владимир Свеженцев.