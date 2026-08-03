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Раскрыто, что будет с выплатами, если отсрочить выход на пенсию - РИА Новости, 03.08.2026
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02:28 03.08.2026
Раскрыто, что будет с выплатами, если отсрочить выход на пенсию

Финансист Балынин: россияне могут увеличить размер пенсии более чем в два раза

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне могут увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза, если отсрочат выход на пенсию на десять лет.
  • При обращении за пенсией на 10 лет позже применяются коэффициенты повышения, равные 2,32 для пенсионных коэффициентов и 2,11 для фиксированной выплаты.
  • Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и минимум 15 лет официального стажа работы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россияне могут увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза, если отсрочат свой выход на нее на десять лет, сообщил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
"Действующим законодательством предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением после возникновения соответствующего права. При обращении на 10 лет позже к пенсионным коэффициентам и к фиксированной выплате применяются коэффициенты повышения, равные 2,32 и 2,11 соответственно", - сказал Балынин.
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По словам эксперта, если, например, при 127 накопленных пенсионных баллах оформить страховую пенсию по старости в 2026 году сразу после возникновения такого права, ее размер составит 29 493,21 рубля. Если же гражданин достиг пенсионного возраста еще 10 лет назад, но сознательно не обращался за выплатами до 2026 года, то с учетом премиальных коэффициентов его пенсия составит 66 411,46 рубля.
Балынин также напомнил, что россияне могут сами рассчитать размер своей будущей пенсии, умножив накопленные баллы на актуальную стоимость одного такого балла и прибавив к результату фиксированную выплату. Так, в 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рублей, а величина фиксированной выплаты - 9584,69 рублей.
Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и минимум 15 лет официального стажа работы. На общих основаниях в текущем году выйти на пенсию могут женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 года.​
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