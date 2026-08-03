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В Шатуре пенсионерку, ушедшую за грибами, нашли спустя двое суток на болоте - РИА Новости, 03.08.2026
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16:04 03.08.2026
В Шатуре пенсионерку, ушедшую за грибами, нашли спустя двое суток на болоте

В Шатуре ушедшая за грибами пенсионерка два дня провела на кочке посреди болота

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/MAXСпасатели по время эвакуации пенсионерки из леса в Шатурском округе
Спасатели по время эвакуации пенсионерки из леса в Шатурском округе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/MAX
Спасатели по время эвакуации пенсионерки из леса в Шатурском округе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 85-летняя пенсионерка из Шатуры двое суток провела на кочке посреди болота, отправившись в лес за грибами.
  • Женщину нашла обеспокоенная ее отсутствием дочь.
  • Сотрудники "Мособлпожспаса" эвакуировали пенсионерку из болота и передали ее бригаде скорой помощи для госпитализации.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двое суток провела на кочке посередине болота 85-летняя пенсионерка, отправившаяся в лес за грибами в Шатурском городском округе Подмосковья, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"В лесном массиве в районе СНТ "Энергия" округа Шатура едва не случилась трагедия. 85-летняя женщина отправилась за грибами и пропала. Спустя двое суток обеспокоенная 65-летняя дочь, приехавшая из другого города, стала ее искать в лесу. В первую очередь побывала там, где мать обычно собирает природные дары, и вскоре нашла. Пенсионерка сидела на кочке посередине болота и не могла выбраться оттуда", - говорится в сообщении.
На помощь попавшей в беду пожилой женщине пришли сотрудники поисково-спасательного поста ПСЧ-286 "Мособлпожспас". Они оперативно уточнили у ее дочери ориентиры и вместе с врачами "скорой" начали прочесывать лес.
"Преодолели более 100 метров по болотистой воде, чтобы добраться до пострадавшей. Женщина очень замерзла и промокла. Специалисты оказали пенсионерке психологическую поддержку, уложили ее на носилки-волокуши и эвакуировали из болота. Затем передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - заключает "Мособлпожспас".
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