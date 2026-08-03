В Шатуре пенсионерку, ушедшую за грибами, нашли спустя двое суток на болоте

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двое суток провела на кочке посередине болота 85-летняя пенсионерка, отправившаяся в лес за грибами в Шатурском городском округе Подмосковья, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".

"Преодолели более 100 метров по болотистой воде, чтобы добраться до пострадавшей. Женщина очень замерзла и промокла. Специалисты оказали пенсионерке психологическую поддержку, уложили ее на носилки-волокуши и эвакуировали из болота. Затем передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации", - заключает "Мособлпожспас".