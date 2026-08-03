Глава Приангарья проверил ход благоустройства памятника бойцам СВО

ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Черемховскому району встретился с жителями поселка Михайловка и проинспектировал ход благоустройства памятника бойцам СВО и сквера "Молодежь", сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках рабочей поездки в Черемховский район губернатор Приангарья Игорь Кобзев встретился с жителями поселка Михайловка и проинспектировал благоустройство территории памятника, посвященного бойцам СВО, и сквера "Молодежь". Работы на обоих объектах завершат в конце августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благоустройство сквера "Молодежь" в Михайловке ведется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Финансирование составляет 3,5 миллиона рублей. Большая часть проекта выполнена: проведены земляные работы и отсыпка, выставлен бордюрный камень. В скором времени планируется укладка тротуарной плитки.

Кобзев также встретился с жителями поселка, по инициативе которых благоустраивается памятник бойцам специальной военной операции и прилегающей к нему территории. Проект прошел конкурс "Есть решение" партии "Единая Россия" и реализуется с помощью механизма инициативного бюджетирования. Стоимость работ составляет почти 1 миллион рублей, из них большая часть выделена из областного бюджета, и около 100 тысяч рублей собрали сами жители поселка.

По информации пресс-службы, на площадке выполнены земляные работы и частично установлен бордюр. До конца августа планируется улучшить внешний облик памятника, установить вазоны для цветов, смонтировать флагштоки для флагов Российской Федерации, Иркутской области, Черемховского района и Михайловского муниципального образования, оформить пешеходную дорожку тротуарной плиткой, высадить деревья.