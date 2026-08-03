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Глава Приангарья проверил ход благоустройства памятника бойцам СВО - РИА Новости, 03.08.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
10:37 03.08.2026
Глава Приангарья проверил ход благоустройства памятника бойцам СВО

Кобзев проверил ход благоустройства памятника бойцам СВО и сквера "Молодежь"

© Фото : Официальный портал Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Черемховскому району
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Черемховскому району - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Официальный портал Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Черемховскому району
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ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Черемховскому району встретился с жителями поселка Михайловка и проинспектировал ход благоустройства памятника бойцам СВО и сквера "Молодежь", сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках рабочей поездки в Черемховский район губернатор Приангарья Игорь Кобзев встретился с жителями поселка Михайловка и проинспектировал благоустройство территории памятника, посвященного бойцам СВО, и сквера "Молодежь". Работы на обоих объектах завершат в конце августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благоустройство сквера "Молодежь" в Михайловке ведется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Финансирование составляет 3,5 миллиона рублей. Большая часть проекта выполнена: проведены земляные работы и отсыпка, выставлен бордюрный камень. В скором времени планируется укладка тротуарной плитки.
Кобзев также встретился с жителями поселка, по инициативе которых благоустраивается памятник бойцам специальной военной операции и прилегающей к нему территории. Проект прошел конкурс "Есть решение" партии "Единая Россия" и реализуется с помощью механизма инициативного бюджетирования. Стоимость работ составляет почти 1 миллион рублей, из них большая часть выделена из областного бюджета, и около 100 тысяч рублей собрали сами жители поселка.
По информации пресс-службы, на площадке выполнены земляные работы и частично установлен бордюр. До конца августа планируется улучшить внешний облик памятника, установить вазоны для цветов, смонтировать флагштоки для флагов Российской Федерации, Иркутской области, Черемховского района и Михайловского муниципального образования, оформить пешеходную дорожку тротуарной плиткой, высадить деревья.
В правительстве уточнили, что Черемховский район, который 1 августа отметил свой 100-летний юбилей, участвует в программе "Формирование комфортной городской среды" с 2018 года, за это время в четырех муниципальных образованиях района было выполнено благоустройство 12 дворовых пространств и 21 общественной территории на общую сумму более 55 миллионов рублей.
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Иркутская областьЧеремховский районИгорь КобзевИркутская область
 
 
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