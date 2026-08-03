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ГП признала деятельность организации Dalan Fund нежелательной в России - РИА Новости, 03.08.2026
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16:12 03.08.2026
ГП признала деятельность организации Dalan Fund нежелательной в России

ГП РФ признала нежелательной деятельность организации из Нидерландов Dalan Fund

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Деятельность организации Dalan Fund признали нежелательной в России.
  • Dalan Fund продвигает антироссийскую риторику и сепаратистские идеи среди коренных малочисленных народов России.
  • Ключевые цели организации — дискредитация руководства России, внешней и внутренней политики, а также формирование образа РФ как государства-агрессора.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Деятельность голландской организации Dalan Fund, способствующей продвижению в СНГ антироссийской риторики западных стран, признана нежелательной в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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"Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной деятельность голландской организации Dalan Fund. Фонд создан в 2024 году якобы для реализации программ и проектов в правозащитной сфере. В действительности организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества* и СМИ антироссийской направленности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что фонд способствует продвижению на пространстве СНГ антироссийской риторики западных стран. По данным ГП РФ, ключевые цели организации - дискредитация руководства России, внешней и внутренней политики, а также формирование образа РФ как "государства-агрессора".
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Также, отметили в надзорном органе, Dalan Fund продвигает сепаратистские идеи среди коренных малочисленных народов России под видом борьбы за права и социальную справедливость.
"На официальном сайте Dalan Fund размещаются призывы к сопротивлению "российской политике, колонизирующей страны региона". Утверждается, что Россия якобы лишает соседние страны электроэнергии и тепла, препятствует правозащитной деятельности, распространяет дискриминацию", - добавили в Генпрокуратуре РФ.
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