ГП признала деятельность организации Dalan Fund нежелательной в России

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"Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной деятельность голландской организации Dalan Fund. Фонд создан в 2024 году якобы для реализации программ и проектов в правозащитной сфере. В действительности организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества* и СМИ антироссийской направленности", - сообщили в пресс-службе ведомства.