В Одесской области пьяный военный бросил гранату в сторону подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ В Одесской области пьяный украинский военнослужащий самовольно оставил воинскую часть и бросил гранату в сторону подростков.

В результате взрыва пострадал 13-летний мальчик.

Подозреваемый задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Пьяный украинский военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть, бросил гранату в сторону подростков в Одесской области, один ребенок ранен, сообщили в областном управлении полиции.

"В Одесской области полицейские предъявили обвинение военнослужащему, бросившему гранату вблизи учебного заведения в сторону несовершеннолетних. В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний мальчик", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

По информации правоохранителей, в городе Подольске 51-летний военнослужащий, самовольно оставивший часть, нецензурно ругался и спровоцировал ссору с подростками возле лицея.

"Несмотря на замечания прохожих, мужчина не прекратил своих противоправных действий. Впоследствии он бросил взрывной предмет в сторону места, где находились подростки", - отметили в полиции.