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В Одесской области пьяный военный бросил гранату в сторону подростков - РИА Новости, 03.08.2026
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21:01 03.08.2026
В Одесской области пьяный военный бросил гранату в сторону подростков

В Одесской области пьяный военнослужащий бросил гранату в сторону подростков

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одесской области пьяный украинский военнослужащий самовольно оставил воинскую часть и бросил гранату в сторону подростков.
  • В результате взрыва пострадал 13-летний мальчик.
  • Подозреваемый задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Пьяный украинский военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть, бросил гранату в сторону подростков в Одесской области, один ребенок ранен, сообщили в областном управлении полиции.
Одесской области полицейские предъявили обвинение военнослужащему, бросившему гранату вблизи учебного заведения в сторону несовершеннолетних. В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний мальчик", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
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По информации правоохранителей, в городе Подольске 51-летний военнослужащий, самовольно оставивший часть, нецензурно ругался и спровоцировал ссору с подростками возле лицея.
"Несмотря на замечания прохожих, мужчина не прекратил своих противоправных действий. Впоследствии он бросил взрывной предмет в сторону места, где находились подростки", - отметили в полиции.
По данным ведомства, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Он уже задержан. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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