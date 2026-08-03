Произошедшее в Одессе поразило Мендель

"Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие", — написала она в соцсети X.



Мендель добавила, что Украине нужна справедливая, прозрачная и основанная на добровольности система мобилизации, а не такая, которая терроризирует собственных граждан и толкает их на край пропасти.



В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от исполнения воинской обязанности: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.