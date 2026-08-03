Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель поразили жесткая мобилизация в Одессе и реакция на нее местного жителя.
- Она добавила, что Украине нужна справедливая, прозрачная и основанная на добровольности система мобилизации, а не такая, которая терроризирует собственных граждан и толкает их на край пропасти.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель поразили жесткая мобилизация в Одессе и реакция на нее местного жителя.
Накануне мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата во время их попытки похитить его для отправки на передовую.
Накануне мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата во время их попытки похитить его для отправки на передовую.
"Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие", — написала она в соцсети X.
Мендель добавила, что Украине нужна справедливая, прозрачная и основанная на добровольности система мобилизации, а не такая, которая терроризирует собственных граждан и толкает их на край пропасти.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от исполнения воинской обязанности: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Мендель добавила, что Украине нужна справедливая, прозрачная и основанная на добровольности система мобилизации, а не такая, которая терроризирует собственных граждан и толкает их на край пропасти.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от исполнения воинской обязанности: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.