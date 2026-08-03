Рейтинг@Mail.ru
Произошедшее в Одессе поразило Мендель - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 03.08.2026 (обновлено: 18:54 03.08.2026)
Произошедшее в Одессе поразило Мендель

Мендель поразило произошедшее в Одессе из-за жесткой мобилизации

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель поразили жесткая мобилизация в Одессе и реакция на нее местного жителя.
  • Она добавила, что Украине нужна справедливая, прозрачная и основанная на добровольности система мобилизации, а не такая, которая терроризирует собственных граждан и толкает их на край пропасти.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель поразили жесткая мобилизация в Одессе и реакция на нее местного жителя.

Накануне мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата во время их попытки похитить его для отправки на передовую.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
На Украине сделали внезапное заявление об окончании конфликта с Россией
Вчера, 10:45
"Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие", — написала она в соцсети X.

Мендель добавила, что Украине нужна справедливая, прозрачная и основанная на добровольности система мобилизации, а не такая, которая терроризирует собственных граждан и толкает их на край пропасти.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от исполнения воинской обязанности: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
СМИ раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Европе
Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаЮлия МендельУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала