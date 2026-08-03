В Николаевской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаевской области на юге Украины прогремел взрыв.
- Воздушная тревога в Николаевской области не была объявлена.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Николаевской области на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Николаевской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Николаевской области не объявлена.
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