Нидерланды потребовали от ЕК расследования причин наплыва мигрантов в Сеуту

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Нидерландов требует от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута.

Министр по вопросам убежища и миграции Барт ван ден Бринк заявил, что наплыв мигрантов в Сеуте является нарушением территориальной целостности Испании и ЕС.

В последние дни в Сеуту проникло около 60 тысяч мигрантов из Марокко.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство Нидерландов требует от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать этой ситуации оценку, говорится в адресованном парламенту письме нидерландского министра по вопросам убежища и миграции Барта ван ден Бринка.

Министр заявил, что наплыв мигрантов в Сеуте является нарушением территориальной целостности Испании и, следовательно, ЕС, что неприемлемо для Нидерландов.

"Ситуация, сложившаяся в Сеуте, требует тщательного расследования и оценки Европейской комиссией причин и недостатков, чтобы стало ясно, как могла возникнуть эта ситуация", - говорится в письме, распространенном в понедельник.

Нидерландский кабмин считает, что для Испании крайне важно в сотрудничестве с Марокко и при поддержке ЕК изучить, как можно укрепить внешнюю границу в Сеуте и предотвратить повторение подобных инцидентов.

« "Как хранитель договоров, Еврокомиссия должна играть в этом ведущую роль и представить государствам-членам отчет о результатах этой оценки", - добавил ван ден Бринк.