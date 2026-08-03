Нидерланды потребовали от ЕК расследования причин наплыва мигрантов в Сеуту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Нидерландов требует от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута.
- Министр по вопросам убежища и миграции Барт ван ден Бринк заявил, что наплыв мигрантов в Сеуте является нарушением территориальной целостности Испании и ЕС.
- В последние дни в Сеуту проникло около 60 тысяч мигрантов из Марокко.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство Нидерландов требует от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать этой ситуации оценку, говорится в адресованном парламенту письме нидерландского министра по вопросам убежища и миграции Барта ван ден Бринка.
"Ситуация, сложившаяся в Сеуте, требует тщательного расследования и оценки Европейской комиссией причин и недостатков, чтобы стало ясно, как могла возникнуть эта ситуация", - говорится в письме, распространенном в понедельник.
Нидерландский кабмин считает, что для Испании крайне важно в сотрудничестве с Марокко и при поддержке ЕК изучить, как можно укрепить внешнюю границу в Сеуте и предотвратить повторение подобных инцидентов.
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"Как хранитель договоров, Еврокомиссия должна играть в этом ведущую роль и представить государствам-членам отчет о результатах этой оценки", - добавил ван ден Бринк.
В последние дни испанский анклав Сеута, расположенный на севере Африки, столкнулся с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.