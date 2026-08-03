Донские ученые нашли рецепт прочного бетона из отходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Южном федеральном университете создана программа для составления "рецептов" экологичного бетона для 3D‑печати зданий, которая подбирает состав материала с наибольшим содержанием отходов и высокой прочностью.
- По словам ученых, алгоритм поможет ускорить создание новых составов для 3D‑печати, уменьшить расход сырья и сократить время на подбор смеси.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Составлять "рецепты" экологичного бетона для 3D‑печати зданий позволит новая программа, созданная в ЮФУ. Алгоритм подбирает состав стройматериала, который содержит наибольшее количество отходов и при этом обладает высокой прочностью. Результаты представлены в Journal of Materials in Civil Engineering.
Главной задачей исследования было создать алгоритм, который обеспечивает компромисс между экологичностью и прочностью бетона, подчеркнули в Южном федеральном университете (ЮФУ). Дополнительные требования к бетону с отходами накладывались из‑за того, что он предназначался именно для 3D‑печати зданий, а не для традиционных способов строительства.
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Смесь для строительной 3D‑печати должна легко прокачиваться и равномерно выходить через сопло, но сразу после укладки сохранять форму и выдерживать массу последующих слоев. Поэтому при подборе состава важно учитывать не только итоговую прочность бетона, но и его пригодность для непрерывной и стабильной печати", — объяснила одна из авторов новой программы, ведущий научный сотрудник ЮФУ Екатерина Кравченко.
Специалист подчеркнула, что при оценке прочности 3D‑печатного бетона необходимо учитывать его послойную структуру, качество сцепления между слоями и зависимость механических характеристик от направления приложения нагрузки.
Ученые ЮФУ создали программу, которая позволяет использовать меньше первичных природных ресурсов для строительной 3D‑печати — то есть частично заменить некоторые компоненты, для добычи которых требуется отдельная работа, на строительные отходы.
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По мнению исследователей, алгоритм поможет существенно ускорить создание новых составов для строительной 3D‑печати, уменьшить расход сырья, число лабораторных экспериментов и время, необходимое для подбора смеси. В университете добавили, что печатать из таких материалов можно внутренние перегородки, фасадные элементы, малые архитектурные формы (например, клумбы или лавки) и отдельные неструктурные компоненты малоэтажных зданий.
"С одной стороны, в составе должно присутствовать максимально возможное количество вторичного сырья, полученного из строительных отходов, чтобы сократить потребление природного песка и вернуть отходы в производственный цикл. С другой стороны, увеличение доли переработанных компонентов не должно приводить к существенной потере прочности бетона. В результате машинное обучение помогает подобрать такой компромиссный состав", — объяснила одна из авторов работы, заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.
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В будущем ученые планируют продолжить разработку экологичных стройматериалов для 3D‑печати для городской инфраструктуры, в том числе для проектов вертикального озеленения.
"Мы стремимся сделать города "зелеными" сразу в двух смыслах: за счет увеличения площади растительности "вверх" и за счет применения экологичных материалов и низкоуглеродных технологий при создании самих конструкций", — добавила Минкина.
Работа выполнена при поддержке программы "Приоритет‑2030" Южного федерального университета.