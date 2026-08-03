В Самарской области накрыли нарколабораторию по производству "синтетики"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области накрыл нарколаборатория для производства синтетики.
- Изъято более 118 кг синтетического наркотического средства "а-PVP" и лабораторное оборудование.
- Возбуждено уголовное дело.
САРАТОВ, 3 авг - РИА Новости. Нарколаборатория для производства "синтетики" накрыта в Самарской области, более 118 килограммов наркотиков изъяты, в отношении двоих задержанных возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
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"В ходе проведения обследования частного домовладения обнаружено и изъято более 118 кг синтетического наркотического средства "а-PVP", а также лабораторное оборудование, используемое для производства указанного запрещенного вещества", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что по подозрению в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере при силовой поддержке СОБР "Омега" управления Росгвардии были задержаны двое жителей региона 1988 и 1989 годов рождения. Нарколабораторию они организовали на территории села Борское Самарской области. Дело завели по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере).
"В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировали в УФСБ.
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