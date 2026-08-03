Названы зарубежные направления летнего отдыха, самые популярные у россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В топ-10 летних направлений для бронирования отелей российскими туристами вошли Турция, Абхазия, Белоруссия, Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай.
- Средняя стоимость ночи в отеле в Турции составляет 12,4 тысячи рублей, в Абхазии — 8 тысяч, в Белоруссии — 10,1 тысячи рублей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Список десяти популярных летних направлений для бронирования отелей российскими туристами возглавили Турция, Абхазия и Белоруссия, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Так, в Турции средняя стоимость ночи составляет 12,4 тысячи рублей, в Абхазии - 8 тысяч, а в Белоруссии - 10,1 тысячи.
При этом забронировать номер в отеле Франции можно в среднем за 18,1 тысячи рублей за ночь, в Испании - 16,5 тысячи, в Италии - 15,9 тысячи, а в Китае - 10,4 тысячи рублей. В свою очередь в отеле Таиланда можно остановиться за 8,6 тысячи рублей в сутки, в Армении - за 8,4 тысячи, а в Грузии - за 7,7 тысячи.
Аналитики также выяснили, что наибольший рост числа бронирований отелей на это лето по сравнению с прошлым годом фиксируется по таким направлениям, как Узбекистан, Киргизия, Япония, Казахстан и Азербайджан.