Названы зарубежные направления летнего отдыха, самые популярные у россиян

При этом забронировать номер в отеле Франции можно в среднем за 18,1 тысячи рублей за ночь, в Испании - 16,5 тысячи, в Италии - 15,9 тысячи, а в Китае - 10,4 тысячи рублей. В свою очередь в отеле Таиланда можно остановиться за 8,6 тысячи рублей в сутки, в Армении - за 8,4 тысячи, а в Грузии - за 7,7 тысячи.