У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве

У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве

© Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО Москвы У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве

Дело о нападении на молодых людей в костюмах фурри в Москве передали в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое мужчин напали с ножом на посетителей парка в пойме реки Битцы и похитили у них карнавальные костюмы и аксессуары.

Обвиняемые — москвичи 19 и 20 лет, которые были пьяны во время совершения преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, материальный ущерб потерпевшим возмещен, похищенные костюмы возвращены.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уголовное дело о грабеже и разбое в отношении двух москвичей, которые отобрали у нескольких посетителей парка карнавальные костюмы, направлено в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры столицы.

В начале июня в пресс-службе ГУМВД Москвы рассказали, что двое мужчин напали с ножом на двух посетителей парка в пойме реки Битцы и похитили у них карнавальные маски и аксессуары, злоумышленники были задержаны. Как следовало из фотографий, опубликованным на сайте главка, злоумышленники похитили костюмы "фурри" - субкультуры, представители которой одеваются в меховые наряды антропоморфных животных.

© Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО Москвы У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве © Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО Москвы У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве

По данным надзорного ведомства, обвиняемые были пьяны, когда решили отобрать у посетителей их аксессуары. Они, избивая потерпевших и демонстрируя туристический нож, забрали у них маску за 8,5 тысяч рублей и костюм за 26 тысяч рублей.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Двое москвичей 19 и 20 лет обвиняются в разбое и грабеже.