В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Солнечногорске задержан подозреваемый в нападении на двух мужчин с ножом.
- Нападавшим оказался местный житель 1977 года рождения.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержан подозреваемый в нападении на двух мужчин с ножом в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
Ранее сообщалось, что злоумышленник утром в понедельник в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован, подозреваемого ищут.
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"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки местонахождение лица, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство еще одного мужчины, установлено, подозреваемый задержан. Нападавшим оказался местный житель 1977 года рождения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий.