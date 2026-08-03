В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин

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"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки местонахождение лица, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство еще одного мужчины, установлено, подозреваемый задержан. Нападавшим оказался местный житель 1977 года рождения", - говорится в сообщении.