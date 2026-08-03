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В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин - РИА Новости, 03.08.2026
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12:43 03.08.2026 (обновлено: 16:16 03.08.2026)
В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин

СК: в Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин

© СК Подмосковья/TelegramЗадержание подозреваемого в нападении на двух мужчин в подмосковном Солнечногорске
Задержание подозреваемого в нападении на двух мужчин в подмосковном Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© СК Подмосковья/Telegram
Задержание подозреваемого в нападении на двух мужчин в подмосковном Солнечногорске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Солнечногорске задержан подозреваемый в нападении на двух мужчин с ножом.
  • Нападавшим оказался местный житель 1977 года рождения.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержан подозреваемый в нападении на двух мужчин с ножом в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
Ранее сообщалось, что злоумышленник утром в понедельник в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован, подозреваемого ищут.
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"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки местонахождение лица, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство еще одного мужчины, установлено, подозреваемый задержан. Нападавшим оказался местный житель 1977 года рождения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)СолнечногорскРоссия
 
 
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