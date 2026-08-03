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Объем наличных на руках у россиян в июле продолжал расти - РИА Новости, 03.08.2026
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23:42 03.08.2026 (обновлено: 23:56 03.08.2026)
Объем наличных на руках у россиян в июле продолжал расти

В России прирост объема наличных в обращении в июле ускорился почти в 1,5 раза

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прирост объема наличных в обращении в России в июле ускорился почти в 1,5 раза — до 643 миллиардов рублей.
  • С января этого года объем наличных на руках граждан и бизнеса вырос более чем на 2 триллиона рублей.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рост объема наличных на руках у россиян в июле ускорился почти в полтора раза — до 643 миллиардов рублей, свидетельствуют данные ЦБ, которые проанализировало РИА Новости.
Месяц назад этот показатель составлял 450 миллиардов. Таким образом, за июль он вырос на 43%.
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С начала 2026 года объем наличных на руках уже увеличился более чем на два триллиона рублей, а в прошедшем месяце рост объема ускорился до максимального показателя с января.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что спрос на наличные в России увеличивается исходя из разных причин, но при этом напрямую не оказывает влияния на инфляцию и денежно-кредитную политику.
По данным ЦБ, доля наличных в денежной массе в июне выросла до 14,7% с 14,5% в мае. Регулятор отмечал, что показатель находится вблизи исторических минимумов.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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