Объем наличных на руках у россиян в июле продолжал расти

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рост объема наличных на руках у россиян в июле ускорился почти в полтора раза — до 643 миллиардов рублей, свидетельствуют данные ЦБ, которые проанализировало РИА Новости.

Месяц назад этот показатель составлял 450 миллиардов. Таким образом, за июль он вырос на 43%.

С начала 2026 года объем наличных на руках уже увеличился более чем на два триллиона рублей, а в прошедшем месяце рост объема ускорился до максимального показателя с января.