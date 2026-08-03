Рейтинг@Mail.ru
В Европе усиливаются расизм и ксенофобия, считает британский экс-посол - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 03.08.2026
В Европе усиливаются расизм и ксенофобия, считает британский экс-посол

Мюррей: расизм и ксенофобия усиливаются по всей Европе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шотландский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей отметил усиление расизма и ксенофобии в странах Европы на фоне роста социального неравенства.
  • По мнению Мюррея, после Второй мировой войны западные страны двигались в сторону более социально ориентированной модели общества, но сегодня наблюдается концентрация богатства в руках узкого круга людей.
  • Мюррей считает, что рост ксенофобских настроений в Европе, особенно в Восточной Европе, стал одной из причин напряженности вокруг Украины.
ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Усиление расизма и ксенофобии наблюдается в странах Европы на фоне роста социального неравенства и концентрации богатства в руках узкого круга людей, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости шотландский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
"Я думаю, что по всей Европе мы наблюдаем общественную тенденцию к росту расизма и ксенофобии. Мы также видим развитие позднего капитализма, при котором государство действует таким образом, чтобы концентрировать богатство в руках очень узкого круга людей. Общественный прогресс остановился", - считает Мюррей.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Шотландский эксперт назвал причину общественного кризиса в Европе
2 августа, 12:41
По словам экс-посла, уровень жизни большинства трудящихся в Великобритании за последние десятилетия существенно не улучшился, тогда как плодами экономического роста пользуется лишь наиболее состоятельная часть общества.
Собеседник агентства также отметил, что после Второй мировой войны западные страны на протяжении нескольких десятилетий двигались в сторону более социально ориентированной модели общества, однако сегодня ожидание повышения уровня жизни у многих исчезло.
"На смену ему пришли концентрация богатства в руках крайне богатых людей и общественная атмосфера архаизма, ненависти к чужакам, ксенофобии и расизма", - сказал Мюррей.
Он также выразил мнение, что рост ксенофобских настроений в Европе стал одной из причин напряженности вокруг Украины.
"Именно эта атмосфера ксенофобии и архаизма, которая еще сильнее проявляется в Восточной Европе, привела к войне на Украине. Она породила напряженность, антироссийские меры в отношении русской культуры и русскоязычного населения Украины, что привело сначала к гражданской войне, а затем - к более широкому конфликту", - пояснил собеседник агентства.
Мюррей занимал пост посла Великобритании в Узбекистане в 2002–2004 годах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
На Европу внезапно напали ее собственные защитники
1 августа, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаВеликобританияКрейг Мюррей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала