Краткий пересказ от РИА ИИ Шотландский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей отметил усиление расизма и ксенофобии в странах Европы на фоне роста социального неравенства.

По мнению Мюррея, после Второй мировой войны западные страны двигались в сторону более социально ориентированной модели общества, но сегодня наблюдается концентрация богатства в руках узкого круга людей.

Мюррей считает, что рост ксенофобских настроений в Европе, особенно в Восточной Европе, стал одной из причин напряженности вокруг Украины.

ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Усиление расизма и ксенофобии наблюдается в странах Европы на фоне роста социального неравенства и концентрации богатства в руках узкого круга людей, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости шотландский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

"Я думаю, что по всей Европе мы наблюдаем общественную тенденцию к росту расизма и ксенофобии. Мы также видим развитие позднего капитализма, при котором государство действует таким образом, чтобы концентрировать богатство в руках очень узкого круга людей. Общественный прогресс остановился", - считает Мюррей

По словам экс-посла, уровень жизни большинства трудящихся в Великобритании за последние десятилетия существенно не улучшился, тогда как плодами экономического роста пользуется лишь наиболее состоятельная часть общества.

Собеседник агентства также отметил, что после Второй мировой войны западные страны на протяжении нескольких десятилетий двигались в сторону более социально ориентированной модели общества, однако сегодня ожидание повышения уровня жизни у многих исчезло.

"На смену ему пришли концентрация богатства в руках крайне богатых людей и общественная атмосфера архаизма, ненависти к чужакам, ксенофобии и расизма", - сказал Мюррей.

Он также выразил мнение, что рост ксенофобских настроений в Европе стал одной из причин напряженности вокруг Украины.

"Именно эта атмосфера ксенофобии и архаизма, которая еще сильнее проявляется в Восточной Европе, привела к войне на Украине. Она породила напряженность, антироссийские меры в отношении русской культуры и русскоязычного населения Украины, что привело сначала к гражданской войне, а затем - к более широкому конфликту", - пояснил собеседник агентства.