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Из башни "Федерация" эвакуировали людей из-за ложной сигнализации - РИА Новости, 03.08.2026
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16:46 03.08.2026 (обновлено: 16:49 03.08.2026)
Из башни "Федерация" эвакуировали людей из-за ложной сигнализации

Людей эвакуировали из башни в "Москва-Сити" из-за ложной пожарной сигнализации

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМосква-сити
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Москва-сити. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» несанкционированно сработала автоматическая пожарная сигнализация.
  • Из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации была проведена эвакуация людей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Людей эвакуировали из башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" из-за ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" несанкционированно сработала автоматическая пожарная сигнализация", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на время проверки оборудования была проведена эвакуация людей.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, спасатели проверили информацию о задымлении в здании по адресу: Пресненская набережная, дом 12.
"По итогам проверки пожарно-спасательными подразделениями признаков задымления не обнаружено", - заключил представитель ведомства.
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