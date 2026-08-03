Из башни "Федерация" эвакуировали людей из-за ложной сигнализации

Краткий пересказ от РИА ИИ В башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» несанкционированно сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации была проведена эвакуация людей.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Людей эвакуировали из башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" из-за ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" несанкционированно сработала автоматическая пожарная сигнализация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на время проверки оборудования была проведена эвакуация людей.

Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, спасатели проверили информацию о задымлении в здании по адресу: Пресненская набережная, дом 12.