Пенсионерка с Камчатки отдала лжесиловикам почти два миллиона рублей

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг - РИА Новости. Восьмидесятилетняя жительница Вилючинска передала курьеру 1,8 миллиона рублей после звонков лжесиловиков, убедивших ее перевести сбережения на "безопасные счета", сообщает УМВД России по Камчатскому краю.

В УМВД напомнили, что сотрудники полиции, банков и госучреждений никогда не звонят с требованиями перевести деньги на сторонние счета или отдать курьерам. При получении такого звонка необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся в полицию по телефону 102.