Пенсионерка с Камчатки отдала лжесиловикам почти два миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восьмидесятилетняя жительница Вилючинска передала курьеру 1,8 миллиона рублей.
- Злоумышленники представлялись пенсионерке сотрудниками правоохранительных органов и убеждали перевести деньги на «безопасные счета».
- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг - РИА Новости. Восьмидесятилетняя жительница Вилючинска передала курьеру 1,8 миллиона рублей после звонков лжесиловиков, убедивших ее перевести сбережения на "безопасные счета", сообщает УМВД России по Камчатскому краю.
По данным полиции, злоумышленники звонили женщине с начала июля с номеров, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионерку, что на ее имя третьи лица оформляют кредит, и деньги могут быть похищены, поэтому требовали перевести наличные на "безопасные счета" либо передать курьеру.
"Пенсионерка, следуя указаниям злоумышленников, передала неизвестному мужчине лично в руки наличные денежные средства в размере 1 800 000 рублей у здания школы в городе Елизово", - проинформировало ведомство в канале на платформе "Макс".
После получения денег связь с мошенниками прервалась.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц.
В УМВД напомнили, что сотрудники полиции, банков и госучреждений никогда не звонят с требованиями перевести деньги на сторонние счета или отдать курьерам. При получении такого звонка необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся в полицию по телефону 102.