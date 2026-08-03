Объем экспорта мороженого вырос на 43% в Подмосковье

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Предприятия Подмосковья увеличили объем экспорта мороженого на 43% в стоимостном выражении по итогам января – июля этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за семь месяцев 2026 года производители отгрузили за рубеж 266 тонн продукции данной категории. Основными направлениями поставок стали Узбекистан, Республика Беларусь и Казахстан.

Предприятия поставляют как классические виды мороженого, так и развивают новые продуктовые направления. В ассортименте представлены современные категории продукции, в том числе протеиновое и веганское мороженое.

"Московская область сегодня формирует крупнейший центр производства мороженого в стране. Предприятия региона развивают не только объемы выпуска, но и продуктовые направления – создают новые форматы, учитывают изменения потребительского спроса и расширяют присутствие на внешних рынках", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

Он пояснил, что это позволяет подмосковной продукции занимать устойчивые позиции как внутри страны, так и за ее пределами.