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Объем экспорта мороженого вырос на 43% в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2026
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Новости Подмосковья
 
15:11 03.08.2026
Объем экспорта мороженого вырос на 43% в Подмосковье

В Подмосковье нарастили объем экспорта мороженого на 43%

CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon popsМороженое "Фруктовый лед"
Мороженое Фруктовый лед - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon pops
Мороженое "Фруктовый лед". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Предприятия Подмосковья увеличили объем экспорта мороженого на 43% в стоимостном выражении по итогам января – июля этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, за семь месяцев 2026 года производители отгрузили за рубеж 266 тонн продукции данной категории. Основными направлениями поставок стали Узбекистан, Республика Беларусь и Казахстан.
Предприятия поставляют как классические виды мороженого, так и развивают новые продуктовые направления. В ассортименте представлены современные категории продукции, в том числе протеиновое и веганское мороженое.
"Московская область сегодня формирует крупнейший центр производства мороженого в стране. Предприятия региона развивают не только объемы выпуска, но и продуктовые направления – создают новые форматы, учитывают изменения потребительского спроса и расширяют присутствие на внешних рынках", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
Он пояснил, что это позволяет подмосковной продукции занимать устойчивые позиции как внутри страны, так и за ее пределами.
В ведомстве добавили, что по итогам пяти месяцев 2026 года предприятия области произвели 46 тысяч тонн продукции – на 700 тонн больше, чем годом ранее.
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