Воробьев проверил ход обновления канализационного коллектора в Видном

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с депутатом Госдумы Романом Терюшковым проверил в рамках рабочей поездки в Ленинский округ, как модернизируют объект водоотведения муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

"Мы находимся в Ленинском городском округе — инспектируем, как строится очень важный, большой объект — канализационный коллектор в Видном. В городе проживает 80 тысяч человек, и чтобы обеспечить качественную воду, качественную систему канализации, нужно кардинально обновить сети. Сделать это позволит реализация данного проекта. Запустить коллектор строители обещают в ноябре. В Подмосковье большая федеральная программа строительства очистных сооружений. В работе 29 объектов, 17 из них — большие. Строим их там, где действующие сооружения устарели и требуется модернизация. Меняем и саму систему очистки, и сети", — подчеркнул Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Реконструкция коллектора ведется в рамках соглашения между Московской областью и Москвой, так как системы регионов здесь объединены: часть питьевой воды Видное получает из Москвы, а канализационные стоки города направляются на очистку в московскую систему. Со временем старых мощностей стало не хватать, поэтому было принято решение увеличить объем подачи питьевой воды, приема стоков и обновить связанные с этим сети, указывают в пресс-службе.

Так, Подмосковье реконструирует коллектор, а Москва построит новый водовод 5,4 километра (работы намечены на 2027-2028 годы).

Руководитель проекта АО "ГК "ЕКС" Михаил Лысенко добавил, что в рамках обновления коллектора от главной канализационной насосной станции города Видное до точки подключения на 29-м километре МКАД на площадке трудятся порядка 50 рабочих и 15 единиц строительной техники. После ввода в эксплуатацию нового коллектора увеличатся его пропускная способность и срок службы объекта, а также появится возможность подключения новых абонентов.

Общая протяженность реконструируемого участка – 5,4 километра. Он состоит из двух параллельных ниток, это позволит не останавливать всю систему на время обслуживания или ремонта. Работы идут по региональной программе с 2024 года. На данный момент готовность объекта – 76%, проложено более 3,8 километра нового коллектора. Специалистам необходимо также уложить еще 1,5 километра трубы и построить две монолитные камеры.

В рамках второго этапа заменят оставшуюся часть трубопровода на территории Москвы, что позволит работать новому коллектору на всю мощность по всей трассе.