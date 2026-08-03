Мирошник: западные спецслужбы причастны к черному рынку оружия с Украины

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"Как правило, такие масштабные поставки вооружений не происходят без "крыши" и участия спецслужб в первую очередь украинских, а возможно и не без кооперации с западными партнерами. Следовательно речь идет не о тайниках или схронах, а о согласованных и устоявшихся "окнах" на границах и переходах с использованием различных видов транспорта и кураторстве этих каналов со стороны политической власти Украины и ее партнеров за границей", - сказал Мирошник в беседе с агентством.