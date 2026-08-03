Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что поставки оружия с Украины на черный рынок происходят с участием спецслужб киевского режима и стран Запада.
- Оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы.
- С начала 2022 года на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия, которые могли попасть на черный рынок.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Поставки оружия с Украины на черный рынок происходят с участием спецслужб киевского режима и стран Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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"Как правило, такие масштабные поставки вооружений не происходят без "крыши" и участия спецслужб в первую очередь украинских, а возможно и не без кооперации с западными партнерами. Следовательно речь идет не о тайниках или схронах, а о согласованных и устоявшихся "окнах" на границах и переходах с использованием различных видов транспорта и кураторстве этих каналов со стороны политической власти Украины и ее партнеров за границей", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
По данным газеты Fatto Quotidiano, на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия с начала 2022 года, которые могли впоследствии попасть на черный рынок.