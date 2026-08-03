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Мирошник: западные спецслужбы причастны к черному рынку оружия с Украины - РИА Новости, 03.08.2026
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08:37 03.08.2026 (обновлено: 08:41 03.08.2026)
Мирошник: западные спецслужбы причастны к черному рынку оружия с Украины

Мирошник: поставки оружия с Украины происходят с участием западных спецслужб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что поставки оружия с Украины на черный рынок происходят с участием спецслужб киевского режима и стран Запада.
  • Оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы.
  • С начала 2022 года на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия, которые могли попасть на черный рынок.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Поставки оружия с Украины на черный рынок происходят с участием спецслужб киевского режима и стран Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Мирошник неоднократно комментировал превращение Украины в черный рынок вооружений. По его информации, которой он поделился с РИА Новости, оружие с Украины появилось у преступных группировок не только в странах Азии, Африки и Ближнего Востока, но и Европы.
«
"Как правило, такие масштабные поставки вооружений не происходят без "крыши" и участия спецслужб в первую очередь украинских, а возможно и не без кооперации с западными партнерами. Следовательно речь идет не о тайниках или схронах, а о согласованных и устоявшихся "окнах" на границах и переходах с использованием различных видов транспорта и кураторстве этих каналов со стороны политической власти Украины и ее партнеров за границей", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
По данным газеты Fatto Quotidiano, на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия с начала 2022 года, которые могли впоследствии попасть на черный рынок.
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