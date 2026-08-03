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В Госдуме предложили вернуть профессию лесника - РИА Новости, 03.08.2026
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07:11 03.08.2026 (обновлено: 11:49 03.08.2026)
В Госдуме предложили вернуть профессию лесника

Депутат Миронов предложил восстановить институт лесников

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛес в Сибири
Лес в Сибири - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил восстановить институт лесников.
  • В обязанности лесников должны входить патрулирование, противопожарная работа и лесовосстановление.
  • Возвращение лесников создаст дополнительные рабочие места в сельской местности и поможет сохранить лесные богатства для будущих поколений.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер партии и думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил восстановить институт лесников.
"Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник — это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников", — сказал он РИА Новости.
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По словам парламентария, лесник способен вовремя заметить очаг возгорания, организовать первичное реагирование и не дать огню распространиться на огромные площади.
В обязанности лесников должны входить не только патрулирование и противопожарная работа, но и лесовосстановление — высадка новых деревьев взамен погибших и пострадавших. Это создаст дополнительные рабочие места в сельской местности и поможет сохранить лесные богатства для будущих поколений, считает Миронов.
"Лес — это легкие нашей страны. И у этих легких должен быть хозяин", — добавил он.
Миронов подчеркнул, что без лесника невозможно сохранить природу, и призвал государство вернуть эту профессию.
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