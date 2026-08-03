В Госдуме предложили вернуть профессию лесника

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил восстановить институт лесников.

В обязанности лесников должны входить патрулирование, противопожарная работа и лесовосстановление.

Возвращение лесников создаст дополнительные рабочие места в сельской местности и поможет сохранить лесные богатства для будущих поколений.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер партии и думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил восстановить институт лесников.

"Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник — это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников", — сказал он РИА Новости.

По словам парламентария, лесник способен вовремя заметить очаг возгорания, организовать первичное реагирование и не дать огню распространиться на огромные площади.

В обязанности лесников должны входить не только патрулирование и противопожарная работа, но и лесовосстановление — высадка новых деревьев взамен погибших и пострадавших. Это создаст дополнительные рабочие места в сельской местности и поможет сохранить лесные богатства для будущих поколений, считает Миронов.

"Лес — это легкие нашей страны. И у этих легких должен быть хозяин", — добавил он.