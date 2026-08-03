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В Минпромторге рассказали, сколько длился первый полет серийного МС-21 - РИА Новости, 03.08.2026
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11:49 03.08.2026
В Минпромторге рассказали, сколько длился первый полет серийного МС-21

Минпромторг: первый полет импортозамещенного МС-21 продлился 1 час 23 минуты

© РИА Новости / пресс-служба "Ростех" | Перейти в медиабанкСерийный самолет МС-21-310 выполнил первый полет
Серийный самолет МС-21-310 выполнил первый полет - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / пресс-служба "Ростех"
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Серийный самолет МС-21-310 выполнил первый полет
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21 продлился 1 час 23 минуты.
  • В ходе полета проверили устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работу отечественных систем самолета.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21 продлился 1 час 23 минуты, рассказали журналистам в Минпромторге России.
Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо в понедельник с аэродрома Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").
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"В ходе полета, который продолжался один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч, проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета", - рассказали в министерстве.
Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМС-21
 
 
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