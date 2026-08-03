Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Север" освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.
- Эти населенные пункты были важными логистическими центрами ВСУ.
- Их взятие играет важную роль для продвижения российской армии.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Освобождение Белого Колодезя и Устиновки в Харьковской области играет важную роль для продвижения российской армии, сообщило Минобороны.
Ведомство объявило ранее в понедельник, что их взяла под контроль группировка "Север".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
«
"Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области", — заявили в министерстве.
За сутки бойцы "Севера" также нанесли удары по подразделениям шести украинских бригад в Харьковской и Сумской областях.
ВСУ потеряли на этом участке фронта более 155 человек, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и одну — контрбатарейной борьбы RADA.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18