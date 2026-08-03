Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Минобороны рассказало о двух освобожденных населенных пунктах под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Группировка "Север" освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

Эти населенные пункты были важными логистическими центрами ВСУ.

Их взятие играет важную роль для продвижения российской армии.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Освобождение Белого Колодезя и Устиновки в Харьковской области играет важную роль для продвижения российской армии, сообщило Минобороны.

Ведомство объявило ранее в понедельник, что их взяла под контроль группировка "Север".

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку © Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку

« "Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области", — заявили в министерстве.

За сутки бойцы "Севера" также нанесли удары по подразделениям шести украинских бригад в Харьковской и Сумской областях.