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Минобороны рассказало о двух освобожденных населенных пунктах под Харьковом - РИА Новости, 03.08.2026
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12:36 03.08.2026 (обновлено: 13:22 03.08.2026)
Минобороны рассказало о двух освобожденных населенных пунктах под Харьковом

МО: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка "Север" освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.
  • Эти населенные пункты были важными логистическими центрами ВСУ.
  • Их взятие играет важную роль для продвижения российской армии.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Освобождение Белого Колодезя и Устиновки в Харьковской области играет важную роль для продвижения российской армии, сообщило Минобороны.
Ведомство объявило ранее в понедельник, что их взяла под контроль группировка "Север".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
Подразделения группировки войск Север освободили Белый Колодезь и Устиновку
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Белый Колодезь и Устиновку
«
"Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области", — заявили в министерстве.
За сутки бойцы "Севера" также нанесли удары по подразделениям шести украинских бригад в Харьковской и Сумской областях.
ВСУ потеряли на этом участке фронта более 155 человек, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и одну — контрбатарейной борьбы RADA.
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