Свыше 26 тысяч человек посетили мероприятие "Культурный код Подмосковья"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 26 тысяч человек приняли участие в общеобластном мероприятии "Культурный код Подмосковья", которое прошло в 84 парках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей парков подготовили тематические выставки, лекции, мастер-классы, экскурсии, концертные программы и интерактивы, посвященные истории, традициям и выдающимся личностям муниципалитетов.

Парк "Сестрорецкий" в Клину подготовил для посетителей лекцию об истории округа, планшетную выставку "Творцы науки и техники в Клинском крае", концертную программу, выставку самоваров и познавательное мероприятие, посвященное Ивану Усагину.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялся арома-фестиваль "Шик-МодернЪ". Гости приняли участие в театральной экскурсии, мастер-классах и ярмарке, посетили выставку-пленэр, лекции, концертную программу, а также познакомились с историей отечественной парфюмерии.