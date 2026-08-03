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Свыше 26 тысяч человек посетили мероприятие "Культурный код Подмосковья" - РИА Новости, 03.08.2026
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Новости Подмосковья
 
15:44 03.08.2026
Свыше 26 тысяч человек посетили мероприятие "Культурный код Подмосковья"

Общеобластное мероприятие "Культурный код Подмосковья" посетили 26 тыс человек

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области"Культурный код Подмосковья"
Культурный код Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
"Культурный код Подмосковья"
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 26 тысяч человек приняли участие в общеобластном мероприятии "Культурный код Подмосковья", которое прошло в 84 парках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей парков подготовили тематические выставки, лекции, мастер-классы, экскурсии, концертные программы и интерактивы, посвященные истории, традициям и выдающимся личностям муниципалитетов.
Парк "Сестрорецкий" в Клину подготовил для посетителей лекцию об истории округа, планшетную выставку "Творцы науки и техники в Клинском крае", концертную программу, выставку самоваров и познавательное мероприятие, посвященное Ивану Усагину.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялся арома-фестиваль "Шик-МодернЪ". Гости приняли участие в театральной экскурсии, мастер-классах и ярмарке, посетили выставку-пленэр, лекции, концертную программу, а также познакомились с историей отечественной парфюмерии.
В Городском парке Солнечногорска участники мероприятия расписали деревянные заготовки по мотивам работ художника Василия Ложкина, посетили художественные и фотовыставки, открытый урок по живописи, ярмарку и концертную программу.
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