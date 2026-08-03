Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двум детям, пострадавшим при атаке БПЛА в Геленджике, оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что находится на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Татьяной Ковалевой и в случае необходимости также окажет помощь.