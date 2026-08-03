Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА в Геленджике пострадали около 40 человек, 17 из них доставлены в медучреждения.
- Двое детей находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двум детям, пострадавшим при атаке БПЛА в Геленджике, оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек, 17 из них доставлены в медучреждения.
"По предварительным данным, двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что находится на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Татьяной Ковалевой и в случае необходимости также окажет помощь.