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Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.08.2026
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15:34 03.08.2026 (обновлено: 15:36 03.08.2026)
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА

Львова-Белова: двум пострадавшим в Геленджике детям оказывают помощь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА в Геленджике пострадали около 40 человек, 17 из них доставлены в медучреждения.
  • Двое детей находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двум детям, пострадавшим при атаке БПЛА в Геленджике, оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек, 17 из них доставлены в медучреждения.
"По предварительным данным, двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что находится на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Татьяной Ковалевой и в случае необходимости также окажет помощь.
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