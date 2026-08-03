Ликсутов: предприятие Москвы произвело более 10 тысяч периферийных плат

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Компания "ИнтехПро", которая является резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", выпустила при поддержке города свыше 10 тысяч печатных плат с момента запуска новой производственной площадки в мае, в том числе она произвела материнские платы и периферийные модули, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа инвесткредитования предусматривает компенсацию процентной ставки в размере 50% от ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, а сумма, подлежащая компенсации, — 5 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание производству в сфере радиоэлектроники. Меры поддержки — это важный инструмент для развития, повышения производительности и создания передовой продукции, которая отвечает современным потребностям рынка", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что по программе компенсации процентов по инвесткредиту от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" смогла увеличить вложения в разработки и уже с мая выпустила более 10 тысяч печатных плат, которые используются при производстве собственной компьютерной техники.

Так, производитель специализируется на персональных компьютерах, мини-ПК и моноблоках на базе собственных материнских плат. В прошлом году компания вывела на рынок первый отечественный мини-ПК весом 400 граммов.

На данный момент запущена линейка периферийных модулей. В планах по расширению ассортимента — модемы LTE, модули оперативной памяти, периферийные устройства для персонального компьютера (мониторы и клавиатуры). До конца этого года компания планирует увеличить штат сотрудников до 140 человек.

Микропрограммное обеспечение для материнских плат производителя включено в реестр отечественного программного обеспечения, а готовые устройства внесены в реестр российской промышленной продукции и прошли испытания на совместимость с отечественными операционными системами и программными средствами защиты информации.

Эти устройства востребованы в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования.