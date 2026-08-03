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Ликсутов: предприятие Москвы произвело более 10 тысяч периферийных плат - РИА Новости, 03.08.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 03.08.2026
Ликсутов: предприятие Москвы произвело более 10 тысяч периферийных плат

Максим Ликсутов: столичная компания выпустила более 10 тысяч периферийных плат

© Фото : Пресс-служба ДИПППредприятие Москвы произвело более 10 тысяч периферийных плат
Предприятие Москвы произвело более 10 тысяч периферийных плат - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Предприятие Москвы произвело более 10 тысяч периферийных плат
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Компания "ИнтехПро", которая является резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", выпустила при поддержке города свыше 10 тысяч печатных плат с момента запуска новой производственной площадки в мае, в том числе она произвела материнские платы и периферийные модули, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Программа инвесткредитования предусматривает компенсацию процентной ставки в размере 50% от ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, а сумма, подлежащая компенсации, — 5 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание производству в сфере радиоэлектроники. Меры поддержки — это важный инструмент для развития, повышения производительности и создания передовой продукции, которая отвечает современным потребностям рынка", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что по программе компенсации процентов по инвесткредиту от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" смогла увеличить вложения в разработки и уже с мая выпустила более 10 тысяч печатных плат, которые используются при производстве собственной компьютерной техники.
Так, производитель специализируется на персональных компьютерах, мини-ПК и моноблоках на базе собственных материнских плат. В прошлом году компания вывела на рынок первый отечественный мини-ПК весом 400 граммов.
На данный момент запущена линейка периферийных модулей. В планах по расширению ассортимента — модемы LTE, модули оперативной памяти, периферийные устройства для персонального компьютера (мониторы и клавиатуры). До конца этого года компания планирует увеличить штат сотрудников до 140 человек.
Микропрограммное обеспечение для материнских плат производителя включено в реестр отечественного программного обеспечения, а готовые устройства внесены в реестр российской промышленной продукции и прошли испытания на совместимость с отечественными операционными системами и программными средствами защиты информации.
Эти устройства востребованы в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования.
Столица активно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. С помощью городских решений растет производительность труда и эффективность производств. Мероприятия, которые проходят в рамках этого, вносят вклад в реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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