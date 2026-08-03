СМИ: "болезнью легионеров" можно заболеть, купаясь в фонтане

Краткий пересказ от РИА ИИ Купание в фонтанах может привести к заражению легионеллезной пневмонией из-за бактерий легионеллы, которые размножаются в теплой воде, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

В воде фонтанов также могут присутствовать кишечная палочка и энтерококки, которые при слабом иммунитете могут вызвать гастроэнтерит.

Вода в фонтанах не обеззараживается естественным образом под действием солнечного света, так как основная масса жидкости остается вне зоны воздействия ультрафиолета.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Купание в фонтанах может привести к заражению пневмонией из-за бактерий легионеллы, которые размножаются в теплой воде, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предостерег россиян от купания в городских фонтанах. Он отметил, что теоретическая возможность получить кожные заболевания или нарушения существует, хотя эпидемиологически она не значима.

"В воде фонтанов нередко присутствует и легионелла - бактерия, которая размножается в теплых замкнутых системах. Насосное оборудование создает мельчайший водяной аэрозоль. Капли диаметром до 5 микрон поднимаются в воздух над фонтаном, и человек, находясь рядом, вдыхает их... После такого контакта человек может заболеть легионеллезной пневмонией", - сказала Золотарева "Газете.Ru"

По словам эксперта, вода в фонтанах циркулирует неделями и нагревается до плюс 25-30 градусов, и в таких условиях быстро размножаются бактерии.

В отличие от озер и прудов, в фонтанах нет естественных врагов патогенов, поэтому риск заражения кишечными инфекциями выше, отметила специалист. Она добавила, что с водой можно проглотить кишечную палочку или энтерококки, при слабом иммунитете они вызывают гастроэнтерит - первые симптомы появляются через 6-12 часов.

Теплая вода размягчает кожу, а царапины от плитки или шероховатой поверхности чаши открывают путь для синегнойной палочки, которая способна проникать вглубь кожи и вызывать дерматиты, фолликулиты и наружные отиты, предостерегла эксперт.

"Существует ошибочное мнение, что вода в фонтане обеззараживается естественным образом под действием солнечного света. Ультрафиолетовое излучение способно уничтожать бактерии, но для этого нужно длительное прямое воздействие", - обратила внимание Золотарева.