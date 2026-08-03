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Лантратова назвала атаку ВСУ на Геленджик бесчеловечным преступлением - РИА Новости, 03.08.2026
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19:28 03.08.2026
Лантратова назвала атаку ВСУ на Геленджик бесчеловечным преступлением

Лантратова назвала атаку ВСУ на Геленджик бесчеловечным преступлением Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что атака ВСУ на Геленджик - это очередное бесчеловечное преступление киевского режима против мирных людей
  • Лантратова выразила соболезнования родным и близким погибших и заявила, что при необходимости поможет пострадавшим.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила РИА Новости, что атака ВСУ на Геленджик - это очередное бесчеловечное преступление киевского режима против мирных людей.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.
"Трагические события, произошедшие на пляже в Геленджике, - очередное бесчеловечное преступление киевского режима против мирных людей. В разгар дня на пляже отдыхали родители с детьми", - сказала Лантратова.
Федеральный омбудсмен выразила слова соболезнования родным и близким погибших, а также заявила, что при необходимости поможет пострадавшим.
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