Лантратова назвала атаку ВСУ на Геленджик бесчеловечным преступлением

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что атака ВСУ на Геленджик - это очередное бесчеловечное преступление киевского режима против мирных людей

Лантратова выразила соболезнования родным и близким погибших и заявила, что при необходимости поможет пострадавшим.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила РИА Новости, что атака ВСУ на Геленджик - это очередное бесчеловечное преступление киевского режима против мирных людей.

В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.

"Трагические события, произошедшие на пляже в Геленджике, - очередное бесчеловечное преступление киевского режима против мирных людей. В разгар дня на пляже отдыхали родители с детьми", - сказала Лантратова.