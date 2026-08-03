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Лантратова прокомментировала атаку ВСУ на Геленджик - РИА Новости, 03.08.2026
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17:47 03.08.2026 (обновлено: 17:58 03.08.2026)
Лантратова прокомментировала атаку ВСУ на Геленджик

Лантратова: аппарат фиксирует все факты и свидетельства преступлений Киева

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших — трое детей.
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что аппарат российского омбудсмена фиксирует все факты и свидетельства, связанные с атакой.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря об атаке ВСУ на Геленджик, заявила в беседе с РИА Новости, что аппарат российского омбудсмена фиксирует все факты и свидетельства, связанные с этим и другими преступлениями Киева.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.
"Мы фиксируем все факты и свидетельства, связанные с этим и аналогичными преступлениями киевского режима. Мир должен знать правду", - сказала Лантратова.
Она отметила, что находится на связи с уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае Сергеем Мышаком и при необходимости окажет всю необходимую помощь людям, которых затронула эта трагедия.
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ГеленджикКиевВооруженные силы УкраиныРоссияЯна ЛантратоваВениамин КондратьевАлексей Кузнецов
 
 
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