Краткий пересказ от РИА ИИ В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших — трое детей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что аппарат российского омбудсмена фиксирует все факты и свидетельства, связанные с атакой.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря об атаке ВСУ на Геленджик, заявила в беседе с РИА Новости, что аппарат российского омбудсмена фиксирует все факты и свидетельства, связанные с этим и другими преступлениями Киева.

В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.

"Мы фиксируем все факты и свидетельства, связанные с этим и аналогичными преступлениями киевского режима. Мир должен знать правду", - сказала Лантратова.